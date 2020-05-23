Лише шістьом гравцям "Барселони" гарантовано місце наступного сезону

Іспанський футбольний гарнд "Барселона" має намір за будь-яку ціну зберегти у своєму складі шістьох гравців першої команди перед відкриттям трансферного вікна.

Воротар Марк-Андре тер Штеген, захисник Жерар Піке, хавбек Френкі де Йонг, а також нападники Ліонель Мессі, Антуан Грізманн та Ансуї Фаті збережуть прописку у клубі на наступний сезон, повідомляє іспанське видання Marca.

На продаж частини інших виконавців каталонської команди можуть піти через несприятливу фінансову ситуацію на тлі пандемії коронавірусу.

Так, "Барселона" близька до обміну захисника Нельсона Семеду в "Манчестер Сіті", звідки у зворотному напрямку піде Жоау Канселу. Атакувальний хавбек Рафінья може перейти до "Інтера" (угода по форварду Лаутаро Мартінесу).

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Раніше до списку "недоторканних" футболістів ЗМІ включали лише Мессі, тер Штегена та де Йонга.

Фото: marca.com.