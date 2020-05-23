Леся Цуренко: Ми з Карʼюсом не зійшлися характерами

Українська тенісистка Леся Цуренко повідомила про завершення співпраці з естонським фахівцем Сільвером Карʼюсом.

За словами Лесі, спортсменка і тренер не зійшлися характерами, інформує BTU.

"З Сільвером Кар'юсом я закінчила співпрацю, - заявила Цуренко. - Зовсім не зійшлися характерами. Хто мене нині тренує? Ніхто, але можна сказати, що мама Марти (Костюк. - Ред.). Вона веде тренування".

Нагадаємо, що Сільвер Кар'юс приєднався до команди Лесі Цуренко перед початком сезону-2020.

"Чи будуть зіграні Ролан Гаррос або US Open? Ми віримо й чекаємо. З приводу того, коли відновиться сезон і чи відновиться він, ми можемо лище сподіватися, чекати, тренуватися і знову чекати", - додала тенісистка.

Фото: btu.org.