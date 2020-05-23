Теніс: у Чарльстоні 23 червня пройде турнір у форматі Кубка Лейвера
Укрінформ
23 червня в амеркианського місті Чарльстон відбудеться жіночий виставковий турнір у форматі Кубка Лейвера.
16 тенністок сформують 4 команди. Серед учасниць - чотири переможниці турнірів Grand Slam, повідомляє Тенісний портал України.
Свою участь у змаганнях підтвердили відомі тенісистки Слоан Стівенс, Софія Кенін, Бʼянка Андрееску, Вікторія Азаренко, Аманда Анисимова, Моніка Пуїг, Айла Томлянович, Даніель Коллінз, Елісон Риск, Шелбі Роджерс, Бетані Маттек-Сендс, Дженніфер Брейді, Лейла Фернандес, Ежені Бушар, Емма Наварро.
Нагадаємо, що тенісні змагання ATP, WTA та ITF припинені через пандемію коронавірусу до кінця липня.
На фото: Слоун Стівенс/Getty Images.