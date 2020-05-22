«Breakfast with Champions»: Підручний та Абраменко поспілкувалися із вболівальниками онлайн

У межах проєкту «Breakfast with Champions» чемпіони у зимових видах спорту Дмитро Підручний та Олександр Абраменко відповіли на запитання журналістів та вболівальників.

Сьогодні відбулась онлайн-зустріч з чемпіоном Європи та світу, переможцем Зимової Універсіади, капітаном збірної України з біатлону – Дмитром Підручним та олімпійським чемпіоном, віцечемпіоном світу, переможцем Кубка світу з лижної акробатики, учасником чотирьох Олімпіад – Олександром Абраменком.

Чемпіони у зимових видах спорту розповіли про вплив карантинних норм на їхнє спортивне та буденне життя, обговорили підготовку до майбутнього сезону та її особливості в даних умовах, а також розповіли про виховання власних дітей та свої захоплення.

«Після річної перерви на відпочинок, я повернувся у спорт із величезним бажанням, але, на жаль, карантин зіпсував усі плани. Та попри це, в даний момент я знаходжусь у чудовій фізичній формі та готовий повернутись до тренувань у будь-який момент. Я відчуваю в собі сили продемонструвати в майбутньому сезоні свої найкращі стрибки», - прокоментував свій фізичний стан олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко.

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Також чемпіон розказав про нещодавнє поповнення у його родині (11 травня народився син Дмитро), про власне хобі, залучення сучасних технологій у лижній акробатиці та дав рекомендації щодо правильного харчування для спортсменів-початківців.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився своїми враженнями від минулого сезону: «Якщо порівнювати із минулими роками, то очевидно додалось більше стабільності – протягом усього сезону я завершував гонки, як правило, в топ-20 і вище. Саме в цьому напрямку слід працювати, та кожного разу намагатися стабільно посідати якомога вищі позиції».

Також Підручний розповів про те, чому наразі не вдається постійно боротися з кращими біатлоністами планети, наскільки важливим є технічне обладнання для спортсмена та які труднощі виникають з ним в українських біатлоністів, а також поділився своїм захопленням не тільки до спортивних висот.

«Ми хочемо подякувати нашим спортсменам, які гідно захищають честь нашого прапора на міжнародних змаганнях, які охоче беруть участь у даному проєкті. Чудово, що Ви йдете нам на зустріч та використовуєте дану можливість, допомагаєте в головній меті проєкту – популяризації різноманітних видів спорту. Адже не слід забувати, що спорт повинен бути пріоритетним напрямком для розвитку в країні», - зазначив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Breakfast with Champions – проєкт TM Parimatch, у межах якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проєкту стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Юрій Чебан, Олександр Абраменко, Андрій П'ятов, Руслан Малиновський, Олександр Караваєв та багато інших.

Фото з відкритих джерел