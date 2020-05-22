У Білорусі грає рекордна серед легіонерів кількість українських футболістів
Укрінформ
У чемпіонатах Білорусі з футболу хоча б один матч в сезоні провів 401 гравець з України - це найбільший показник серед всіх країн, за винятком Білорусі.
Про це повідомляє "Прессбол".
На другому місці Росія, яка "поставила" у чемпіонат Білорусі 393 гравця.
У топ-6 також Сербія (68), Грузія (54), Литва (36) і Бразилія (35).
На фото: екс-форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський (праворуч) - БЕЛТА.