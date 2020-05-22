Євроліга у суботу обговорить можливий рестарт баскетбольного сезону

Баскетбольна Євроліга у співпраці з профспілкою гравців у суботу, 23 травня, проведе відеоконференцію з капітанами команд.

Для спілкування запрошені капітани кожної з команд Євроліги та Єврокубка, а також по одному досвідченому баскетболісту від всіх клубів, повідомляє Eurohoops.

У розмові візьме участь генеральний директор турніру Жорді Бертомеу, а також інші керівники ліги.

Керівництво Євроліги розповість баскетболістам про існуючі сценарії рестарту сезону-2019/2020.

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Очікується, що рішення щодо відновлення або дострокового завершення сезону оголосять 25 травня.

Фото: eurohoops.net.