Євроліга у суботу обговорить можливий рестарт баскетбольного сезону
Укрінформ
Баскетбольна Євроліга у співпраці з профспілкою гравців у суботу, 23 травня, проведе відеоконференцію з капітанами команд.
Для спілкування запрошені капітани кожної з команд Євроліги та Єврокубка, а також по одному досвідченому баскетболісту від всіх клубів, повідомляє Eurohoops.
У розмові візьме участь генеральний директор турніру Жорді Бертомеу, а також інші керівники ліги.
Керівництво Євроліги розповість баскетболістам про існуючі сценарії рестарту сезону-2019/2020.
Очікується, що рішення щодо відновлення або дострокового завершення сезону оголосять 25 травня.
Фото: eurohoops.net.