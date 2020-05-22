Циганков і Бурда не зіграють у матчі з

Циганков і Бурда не зіграють у матчі з "Рухом"

Укрінформ
Травмовані захисник Микита Бурда та хавбек Віктор Циганков не потрапили до стартового складу футболістів київського "Динамо" на сьогоднішній спаринг зі львівським "Рухом".

Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо". 

Немає у списку стартових одинадцяти й хавбека Миколи Шапаренка, про травму якого повідомляли раніше.

Стартовий склад "Динамо": Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора - Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв - Вербич, Буяльський, Русин.

Читайте також: Луганська "Зоря" розірвала контракт із бразильським захисником

На фото: Віктор Циганков/dynamo.kiev.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-