Циганков і Бурда не зіграють у матчі з "Рухом"

Травмовані захисник Микита Бурда та хавбек Віктор Циганков не потрапили до стартового складу футболістів київського "Динамо" на сьогоднішній спаринг зі львівським "Рухом".

Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо". Немає у списку стартових одинадцяти й хавбека Миколи Шапаренка, про травму якого повідомляли раніше. Стартовий склад "Динамо": Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора - Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв - Вербич, Буяльський, Русин. Читайте також: Луганська "Зоря" розірвала контракт із бразильським захисником На фото: Віктор Циганков/dynamo.kiev.ua.