Борис Беккер назвав тенісиста, якого вважає кращим після Великої трійки

Експерша "ракетка" світу Борис Беккер з Німеччини назвав австрійця Домініка Тіма кращим гравцем після "Великої трійки" - серба Новака Джоковича, швейцарця Роджера Федерера та іспанця Рафаеля Надаля.

За словами Беккера, 26-річному Тіму допоможе перемагати досвід у фіналах турнірів Grand Slam, повідомляє Tennis 365.

"Кращий гравець після хлопців зі старшнго покоління - Домінік Тім, заявив Беккер. - У нього є досвід гри у фіналах турнірів Grand Slam. Він провів дуже хороший матч із Джоковичем на Australian Open у січні. Також мені подобається спостерігати за грою Стефаноса Ціціпаса та Олександра Звєрєва. Олександр показав, що може добре конкурувати на представницьких турнірах. Мені б хотілося, щоб Джокович, Федерер і Надаль залишалися на найвищому рівні, Когла їх переможуть? Можливо, 2021 року це відбудеться, адже молоді стануть більш досвідченими. Я б не хотів, аби молодь відсунула "Велику трійку", коли ті вже перестануть грати або будуть занадто віковими".

На фото: Борис Беккер/facebook.com/BorisBeckerOfficial.