Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг
Укрінформ
Знаменитий американський боксер Евандер Голіфілд опублікував ролик своєї підготовки до повернення на ринг.
У тренуваннях бере участь і український ексчемпіон світу Володимир Кличко, повідомляє 57-річний Голіфілд в Instagram.
На початку травня американець оголосив про повернення в бокс. Він боксуватиме на виставкових поєдинках у благодійних цілях.
Нагадаємо, Евандер Голіфілд на рубежі 80-90-х років був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та суперважкій вагових категоріях.
Фото: essentiallysports.com.