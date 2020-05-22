Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг

Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг

Укрінформ
Знаменитий американський боксер Евандер Голіфілд опублікував ролик своєї підготовки до повернення на ринг.

У тренуваннях бере участь і український ексчемпіон світу Володимир Кличко, повідомляє 57-річний Голіфілд в Instagram.

На початку травня американець оголосив про повернення в бокс. Він боксуватиме на виставкових поєдинках у благодійних цілях.

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Нагадаємо, Евандер Голіфілд на рубежі 80-90-х років був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та суперважкій вагових категоріях.

Фото: essentiallysports.com.

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