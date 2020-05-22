Луганська "Зоря" розірвала контракт із бразильським захисником

Луганський футбольний клуб "Зоря" і бразильський захисник Лазіо припинили співпрацю.

Втім, як повідомляє пресслужба ФК "Зоря", Лазіо проводитиме індивудальні тренування на клубній базі до вирішення ситуації з відкриттям міжнародного сполучення, перерваного через пандемію коронавірусу.

"Бразильський захисник Лазіо більш не є гравцем "Зорі". Співпраця з футболістом припинена за обопільною згодою, а контракт, відповідно, розірвано. Навіть після розірвання контракту між гравцем і клубом збереглися теплі стосунки. Лазіо отримав можливість тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі "Зорі" аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути межі України", - йдеться в повідомленні.

Лазіо став гравцем луганського клубу влітку 2019 року, але закріпитися в основному складі так і не зумів.

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Як повідомлялося, в Україні до 22 червня запроваджено адаптивний карантин. Із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, уряд дозволив проведення без глядачів спортивних заходів, в яких задіяно до 50 учасників.

Фото: zarya-lugansk.com