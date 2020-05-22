В Україні сьогодні відбудуться перші футбольні матчі після тривалої паузи через пандемію
22 травня на поле вийдуть футболісти "Динамо", "Руху", "Миная", "Львова", "Олександрії" та "Ворскли", які проведуть товариські матчі. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Матч "Динамо" (Київ) — "Рух" (Львів) відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 14.00. Головний арбітр — Євген Арановський.
Поєдинок "Минай" — "Львів" пройде у Минаї і розпочнеться о 15.00. Головний арбітр — Ярослав Козик.
"Олександрія" і "Ворскла" (Полтава) зіграють в Олександрії. Матч розпочнеться о 14.00. Головний арбітр - Віктор Копієвський.
Як повідомлялося, в Україні до 22 червня запроваджено адаптивний карантин. Із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, уряд дозволив проведення без глядачів спортивних заходів, в яких задіяно до 50 учасників.
Поновлення футбольного сезону серед команд Прем'єр-ліги заплановано на 30 травня, втім, журналісти програми "Футбольний формат" Лев Галушко та Олег Ящук повідомили вчора, що його перенесуть на 6 червня.
Фото: vorskla.com.ua