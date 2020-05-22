Карате коротає карантин

Карате, як і всі інші види спорту - у світі та Україні - зазнало руйнівних наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу пресаташе Української федерації карате (УФК) Ігор Левенштейн, окрім перенесення Олімпіади-2020 на наступний рік, змін зазнав увесь календар основних турнірів поточного сезону.

Так, були скасовані чемпіонат Європи (який мав пройти у березні в Баку) та чемпіонат світу (Дубай, листопад). Не відбувся й кваліфікаційний турнір в Парижі, де мали визначитися учасники олімпійського турніру в Токіо-2020 року, крім тих, хто отримав ліцензії раніше. Скасовані всі етапи Прем'єр-ліги та Серії А, які заплановали до кінця року.

Зрозуміло, це дуже погано у всіх сенсах. Збій у графіках підготовки спортсменів, скасування змагань, моральні й матеріальні втрати дуже великі, їхні наслідки відчуватимуться ще довго.

Читайте також: Український каратист Горуна отримав олімпійську ліцензію

Нагадаємо, що двоє членів збірної України - Станіслав Горуна (куміте, до 75 кг) та Анжеліка Терлюга (куміте, до 55 кг) кваліфікувалися на Олімпіаду за рейтингом. Ще троє наших каратистів - Валерій Чеботар, Аніта Серьогіна та Галина Мельник - вели боротьбу за потрапляння на олімпійський турнір.

Тепер їм потрібно чекати закінчення карантину, підтримуючи форму в індивідуальному порядку. Спершу під час самоізоляції спортсмени займалися вдома або на повітрі. Після того, як членам національних збірних дозволили проводити тренування в залах, теж мало що змінилося для наших зірок. Більше за інших пощастило Стасу Горуні і Галі Мельник, які спарингують у львівському клубі "Юніон".

Багато часу у наших провідних спортсменів відняло виробництво відеороликів для соцмереж, де вони показували, як займаються карате та фітнесом вдома. Вони також проводили відеосемінари та віртуальні уроки карате...

Що стосується внутрішніх національних турнірів, то деякі з них теж були скасовані. Зате, з урахуванням специфіки карате, у нас організували віртуальний турнір з ката. Він пройде в два етапи: 25-28 травня та 29-31 травня.

Якщо не буде форс-мажорних обставин, в Одесі наприкінці травня пройде турнір Odessa Open без глядачів, із дотриманням правил санітарної безпеки.

На 28-30 серпня запланований турнір Katana Cup у Чорноморську.

Однак не все так сумно. Президент УФК Іван Дутчак відзначає, що карате в принципі може постраждати менше за інші види спорту в Україні. Чому, спитаєте ви?Особливість федерації, побудованої на клубній системі й комерційній діяльності, базується на історичній долі карате, яке довгий час перебувало під забороною і розвивалося підпільно. Тому звичка розраховувати на власні сили у будь-якому випадку допоможе карате в умовах скорочення державної підтримки, яка торкнеться всіх видів спорту.

Спроможність організовувати віртуальні турніри й семінари, менша залежність від наповнених трибун великих арен (вимушена необхідність проводити турніри без глядачів не стане катастрофою), велика ступінь діджиталізаціі в роботі федерації (єдина база спортсменів та тренерів, членські внески). Всі ці фактори, без сумніву, надають українським каратистам оптимізму й дозволяють дивитися в майбутнє якщо не із самурайським спокоєм, то цілком упевнено.

На фото: А.Терлюга/karate.ua