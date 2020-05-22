Італійська команда українського півзахисника Шахова відмовилася від березневої зарплати

Усі футболісти італійського футбольного клубу "Лечче", за який виступає півзахисник національної збірної України Євген Шахов, зголосилися відмовитися від своєї березневої зарплати.

Про це повідомляє УАФ із посиланням на пресслужбу ФК "Лечче".

Утім, керівництво "Лечче" пообіцяло, що конвертує ці суми у призові, якщо команда за підсумками сезону-2019/20 збереже прописку в Серії А.

Такми чином Євген Шахов та його парнтери по команді отримали додатковий стимул у боротьбі за виживання в італійській Серії А.

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Наразі "Лечче" посідає 18 місце і перебуває в зоні вильоту. Від рятівної 17-ї позиції команду відділяє лише різниця забитих та пропущених м’ячів.

Поновлення Серії А в Італії заплановане на 13 червня.

Фото: uslecce.it