"Динамо" проти "Руху": сьогодні команди проведуть товариський матч

Київський футбольний клуб "Динамо" та львівський "Рух" сьогодні проведуть перший матч після майже двомісячної карантинної паузи через пандемію коронавірусу.

Київські футболісти поновили повноцінні командні тренування на клубній базі в Конча-Заспі минулого тижня, а сьогодні проведуть спаринг із "Рухом". Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо" у Facebook.

"У п'ятницю, 22 травня, "Динамо" зіграє тренувальний матч із "Рухом", який є лідером Першої ліги після 19 турів", - йдеться в повідомленні.

Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок – о 14.00.

Відповідно до діючих в Україні обмежень, матч відбудеться без глядачів.

Як повідомлялося, вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 травня, в рамках якого дозволено проводити без глядачів спортивні заходи, в яких задіяно до 50 учасників.