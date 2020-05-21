Шевченко може втратити одного з асистентів в збірній України з футболу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якому Українська асоціація футболу (УАФ) запропонувала новий контракт до кінця 2022 року, може втратити одного зі своїх асистентів - легендарного італійського захисника Мауро Тассотті.

Як повідомляє Tuttosport, Тасотті знову кличуть в "Мілан".

Ральф Рангнік, який влітку може стати біля керма "россонері", хоче бачити Тассотті в тренерському штабі "Мілана".

Нагадаємо, Тассотті виступав за "Мілан" з 1980 по 1997 роки, а з 2001 по 2015 роки був асистентом наставників команди - Чезаре Мальдіні, Карло Анчелотті, Леонардо, Массімільяно Аллегрі, Кларенса Зеєдорфа і Філіппо Індзагі.

На фото: Андрій Шевченко (праворуч) і Мауро Тасотті (dynamo.kiev.ua.).