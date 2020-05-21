Перші "ракетки" України привітали співвітчизників із Днем вишиванки

Перші "ракетки" України Еліна Світоліна і Сергій Стаховський привітали співвітчизників із Днем вишиванки, який відзначають у третій четвер травня.

"Сьогодні у всьому світі українці відзначають день вишиванки. Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю", - підписала Еліна Світоліна своє фото у вишиванці в Instagram.

Сергій Стаховський у свою чергу написав: "Мій настрій, коли вдягнув вишиванку 😃😃. Вітаю з міжнародним Днем вишиванки".

Як повідомляв Укрінформ, День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його не лише в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича.

У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. Можна сказати, що свято існувало й відзначалося у вузькому колі, але у 2014 році воно вийшло не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але й за межі самої України.

Фото: wz.lviv.ua