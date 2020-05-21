Затверджено місця проведення матчів збірної України з футболу у 2020-2022 роках
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Перелік міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів Ліги націй УЄФА, міжнародних товариських матчів та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу на період 2020-2022 років:
Київ, НСК "Олімпійський" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Харків, ОСК "Металіст" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Львів, "Арена Львів" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Одеса, "Чорноморець" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Дніпро, "Дніпро-Арена" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Запоріжжя, "Славутич-Арена" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу);
Полтава, "Ворскла" ім. О. Бутовського (товариські матчі);
Ужгород, "Авангард" (товариські матчі).
На фото: НСК "Олімпійський" у Києві (пресслужба УАФ).