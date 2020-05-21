Затверджено місця проведення матчів збірної України з футболу у 2020-2022 роках

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), засідання якого відбулося з використанням засобів зв’язку, на вимогу Європейського футбольного союзу (УЄФА) визначено міста, в яких УАФ планує проведення домашніх матчів збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ. Читайте також: XXIII Конгрес Української асоціації футболу пройде у Львові 7 червня Перелік міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів Ліги націй УЄФА, міжнародних товариських матчів та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу на період 2020-2022 років: Київ, НСК "Олімпійський" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Харків, ОСК "Металіст" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Львів, "Арена Львів" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Одеса, "Чорноморець" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Дніпро, "Дніпро-Арена" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Запоріжжя, "Славутич-Арена" (товариські матчі, кваліфікація чемпіонату світу); Полтава, "Ворскла" ім. О. Бутовського (товариські матчі); Ужгород, "Авангард" (товариські матчі). На фото: НСК "Олімпійський" у Києві (пресслужба УАФ).