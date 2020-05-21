XXIII Конгрес Української асоціації футболу пройде у Львові 7 червня

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ), засідання якого відбулося з використанням засобів зв’язку, затвердив дату та місце проведення чергового Конгресу УАФ.

Члени виконкому підтримали пропозицію призначити проведення XXIII чергового Конгресу УАФ на 7 червня 2020 року у Львові на стадіоні "Арена Львів", повідомляє пресслужба організації.

Конгрес розпочне роботу о 14.00 із дотриманням передбачених законодавством санітарних та протиепідемічних заходів.

У порядку денному Конгресу, серед іншого, передбачені такі питання: звіт президента, виконавчого комітету та адміністрації УАФ; звіт аудиторського органу УАФ щодо консолідованої фінансової звітності та річний фінансовий звіт УАФ за 2019 рік; про затвердження нової редакції Статуту УАФ.

На фото: "Арена Львів" (пресслужба УАФ).