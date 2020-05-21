Молодий український баскетболіст продовжить кар`єру в США

Український атакуючий захисник Максим Шульга продовжить баскетбольну кар`єру в США.

18-річний баскетболіст приєднається до клубу Національної асоціації студентського спорту (NCAA) "Юта Стейт", повідомляє Eurohopes з посиланням на власні джерела.

Раніше Шульга виступав за академію іспанського клубу "Торрелодонес".

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У складі збірної України U18 на останньому юнацькому Євробаскеті в дивізіоні В Максим набирав 13,3 очка, 7,3 підбирання та 2,6 передачі в середньому за матч.

Фото: fbu.ua.