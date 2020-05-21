"Шахтар" входить у топ-10 кращих клубів Європи за перемогами з великим рахунком

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг футбольних клубів з найбільшим відсотком перемог з великим рахунком, в яких команди вигравали з перевагою в 3 і більше забитих м'ячів.

Про це інформує офіційний сайт CIES. Кращими з українських клубів є "Шахтар" (32,9%) і "Динамо" (24,5%). У рейтингу європейських команд донеччани посідають 9-е місце, кияни - 32-е. Найвищий відсоток перемог з великим рахунком значиться у гібралтарського "Лінкольна" (49,6%). Серед представників топ-5 футбольних ліг Європи лідирують французький "Парі Сен-Жермен" (35,4%), іспанська "Барселона" (35,4%) і німецька "Баварія" (32,4%). Читайте також: УПЛ посідає 25-е місце у світі за ігровим часом для молодих футболістів У рейтингу враховуються команди з 151-ї країни світу, які виступають у вищих лігах, і матчі періоду з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2019-го.