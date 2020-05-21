Чемпіонат світу-2020 з плавання в 25-метровому басейні перенесений на грудень 2021-го
Укрінформ
Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) прийняла рішення перенести чемпіонат світу з плавання в 25-метровому басейні, який був запланований на грудень 2020 року в Абу-Дабі (ОАЕ), через пандемію коронавірусу.
Про це інформує пресслужба FINA.
Нові дати турніру - 13-18 грудня.
Також повідомляється, що Конгрес FINA, на якому буде обрано бюро FINA (включаючи президента FINA) на період 2021-2025 років, відбудеться 5 червня 2021 року в Досі (Катар). Термін повноважень цього складу бюро FINA почнеться відразу після завершення Олімпійських ігор в Токіо, які мають пройти 23 липня - 8 серпня 2021 року.
Фото: Getty Images.