Чемпіонат світу-2020 з плавання в 25-метровому басейні перенесений на грудень 2021-го

Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) прийняла рішення перенести чемпіонат світу з плавання в 25-метровому басейні, який був запланований на грудень 2020 року в Абу-Дабі (ОАЕ), через пандемію коронавірусу.

Про це інформує пресслужба FINA. Нові дати турніру - 13-18 грудня. Читайте також: Чемпіонат світу з водних видів спорту в Японії перенесли на 2022 рік Також повідомляється, що Конгрес FINA, на якому буде обрано бюро FINA (включаючи президента FINA) на період 2021-2025 років, відбудеться 5 червня 2021 року в Досі (Катар). Термін повноважень цього складу бюро FINA почнеться відразу після завершення Олімпійських ігор в Токіо, які мають пройти 23 липня - 8 серпня 2021 року. Фото: Getty Images.