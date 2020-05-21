Комплексні змагання правоохоронців "Динаміада-2020" перенесені на вересень - Корж

У Фізкультурно-спортивному товаристві "Динамо" України не скасували жодного спортивного заходу, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив перший заступник Голови ФСТ "Динамо" віце-президент НОК України Віктор Корж.

"Товариство "Динамо" системно працює над реалізацією своїх основних завдань. Це - збереження олімпійського резерву та фізична підготовка військовослужбовців і працівників правоохоронних органів. Тому заплановані на цей рік змагання з олімпійських видів спорту (легкої атлетики, боксу, кульової стрільби, спортивної боротьби, дзюдо) і службово-прикладних видів спорту не скасовані, а перенесені на вересень", - наголосив Віктор Корж.

Чемпіонати ФСТ "Динамо" з неолімпійських видів спорту за програмою комплексних змагань "Динаміада-2020" серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб пройдуть у гирьовому спорті, боротьбі самбо, поліатлоні, практичній стрільбі та легкій атлетиці (крос).

У календарі товариства також змагання з пожежно-прикладного спорту серед збірних команд територіальних організацій, відомчі чемпіонати Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії та Національної поліції.