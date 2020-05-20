В УПЛ «Рух» гратиме на «Арена Львів»

Львівський клуб лідирує в Першій лізі.

Домашнім стадіоном «Руху», в разі виходу в УПЛ, буде «Арена Львів». Про угоду з львівським клубом повідомив сайту ua.tribuna.com директор «Арени Львів» Юрій Майборода.

В кінці квітня президент «Руху» Григорій Козловський повідомив, що клуб розглядає три стадіони («Арена Львів», «Україна» та СКІФ) для проведення домашніх матчів, в разі підвищення в класі.

Раніше Козловський презентував футбольну академію «Руху». На території клубної бази розмістяться 8 полів, басейн, тренажерні зали.

Нагадаємо, «Рух» лідирує в Першій лізі після 19 турів, випереджаючи «Волинь» на одне очко. Матчі Першої ліги планують відновити 16 червня.

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