УЄФА назвав терміни завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону-2019/20

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін заявив, що розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону-2019/20 планується завершити до кінця серпня.

"Наш план - завершити турнір до кінця серпня. Я думаю, що це спрацює. Ви ніколи не знаєте, що трапиться, але, здається, все заспокоюється. 80 відсотків європейських ліг збираються відновити сезон, і я не бачу причин, чому Ліга чемпіонів і Ліга Європи не повинні бути проведені", - цитує Чеферіна португальське видання Record.

Розіграш Ліги чемпіонів був перерваний в березні через пандемію коронавірусу.

На фото: Александер Чеферін (Getty Images).