Президент УЄФА: Футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив про швидке повернення на стадіони футбольних уболівальників.

Керівник європейського футболу також не вважає, що пандемія коронавірусу кардинально змінить популярну гру, повідомляє The Guardian.

"Не думаю, що цей вірус триватиме вічно. Це серйозна ситуація, але нині загроза знижується, ми стали більш обережними. Ми знаємо більше про вірус, і в цілому я оптиміст. Мені не подобається цей апокаліптичний погляд, що на нас очікують друга та третя хвилі або навіть п'ята. Ми готові й будемо слідувати рекомендаціям влади, але особисто я абсолютно упевнений, що старий добрий футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро... Не вважаю, що пандемія назавжди змінить футбол. Усе повернеться на круги своя. Футбол не змінився після першої та другої світових війн, не зміниться він і через вірус", - заявив Чеферін.

Фото: uefa.com.