Андрію Шевченку запропонують контракт зі збірною України на 2,5 року

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко та його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти.

Угоду пролонгують на 2,5 року, повідомляє Sport Arena.

Як зазначає видання, контракти продовжать безпосередньо до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Нинішня угода Шевченка закінчується у липні 2020 року. Її підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи перенесли на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Планується, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі у період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

На Євро-2020, яке перенесений на період з 11 червня по 11 липня 2021 року, збірна України зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги націй.

Очікується, що жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020-го. Участь у відборі візьмуть 55 збірних. Загалом передбачено десять груп: п’ять по шість учасників і п’ять - по п’ять.

Учасниками фінальної стадії стануть десять переможців груп, долю ще трьох путівок визначать команди, що посіли другі місця.

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Очікувалося, що після Євро-2020 у вересні нинішнього року збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй. Команда Андрія Шевченка потрапила до групи 4 дивізіону А, де зіграє з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Фото: sportarena.com.