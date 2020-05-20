Андрію Шевченку запропонують контракт зі збірною України на 2,5 року
Угоду пролонгують на 2,5 року, повідомляє Sport Arena.
Як зазначає видання, контракти продовжать безпосередньо до чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Нинішня угода Шевченка закінчується у липні 2020 року. Її підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи перенесли на 2021 рік.
Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.
Планується, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі у період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
На Євро-2020, яке перенесений на період з 11 червня по 11 липня 2021 року, збірна України зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги націй.
Очікується, що жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020-го. Участь у відборі візьмуть 55 збірних. Загалом передбачено десять груп: п’ять по шість учасників і п’ять - по п’ять.
Учасниками фінальної стадії стануть десять переможців груп, долю ще трьох путівок визначать команди, що посіли другі місця.
Очікувалося, що після Євро-2020 у вересні нинішнього року збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй. Команда Андрія Шевченка потрапила до групи 4 дивізіону А, де зіграє з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.
Фото: sportarena.com.