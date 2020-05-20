Володимир Кличко: Кінець карантину - це не кінець пандемії
Володимир Кличко, зокрема, зазначив, що внаслідок пандемії може утворитися новий баланс між реальним світом і цифровим, тому важливо зберегти позитивні аспекти звичного життя.
"Я часто запитую себе: чи є місце тій реальності після коронавірусу, в якій ми повернемося до старих звичок? Або ж це більше питання початку нової реальності з коронавірусом, в якій ми зберігаємо позитивні аспекти нашого життя, такі як подяку, увагу, солідарність і турботу один про одного, а також неймовірну швидкість розвитку цифрових технологій за останні тижні? І все ж, є речі, яких цифровий світ замінити не зможе. У моєму випадку - це гра у гольф.
Кінець карантину - це не кінець пандемії. Ми всі це знаємо. Але це може стати початком нової реальності - нового балансу між цифровим світом і світом реальним", - цитує Кличка Klitschko-brothers.com.
Як повідомлялося, в Україні з 12 березня запроваджений карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В країні заборонили проведення всіх масових заходів, зокрема, спортивних. Із 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, спортсменам національних збірних дозволили проводити тренування на базах.
У середу, 20 травня, на засіданні Кабміну планується розглянути питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів, проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів) тощо.
Фото: klitschko-brothers.com