Президент «Прикарпаття» проти поновлення сезону в Першій лізі

Василь Ольшанецький не бачить сенсу догравати чемпіонат під час пандемії і без глядачів.

Президент івано-франківського «Прикарпаття» Василь Ольшанецький вважає, що догравати сезон в Першій лізі не варто, повідомляє ua.tribuna.com.

«Не бачимо сенсу відновлювати чемпіонат. Для кого ми будемо грати? Для порожніх трибун. Якщо УПЛ ще десь транслює телебачення, то у нас лише один матч у турі показує Xsport. Немає сенсу ризикувати людьми.

Ми можемо почати, а через тур-другий закінчити. Зараз будь-яку область можуть закрити в будь-який момент. Ми ж бачимо, що не йде на спад коронавірус. І це ще без масового тестування. Треба закінчувати в тому вигляді, який зараз в таблиці. Зі збереженням обміну між лігами», - заявив Ольшанецький.

Поновлення сезону у Першій і Другій лігах орієнтовно почнеться 16 червня. Втім, через фінансові проблеми можуть не дограти чемпіонат МФК «Миколаїв», «Кремінь» і «Чорноморець».

Нагадаємо, в середині березня всі футбольні змагання в країні призупинили в зв'язку з пандемією коронавірусу. Сезон Першої та Другої ліг так і не поновили після зимової паузи.

Фото: firtka.if.ua