Захисник «Шахтаря» Соболь підпише повноцінний контракт з «Брюгге»

Захисник «Шахтаря» Соболь підпише повноцінний контракт з «Брюгге»

Укрінформ
Трансфер відбудеться до кінця травня.  

Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь, який виступає на правах оренди за «Брюгге», погодився підписати повноцінний контракт з бельгійським клубом на 4 роки, повідомляє Meta Ratings.

Клуби вже у завершальній стадії переговорів, це питання повинні закрити до кінця травня. Раніше повідомлялося, що «Брюгге» хоче знизити суму трансферу 25-річного українця до 3 млн євро, «Шахтар» наполягає на 4.

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Нагадаємо, чемпіонат Бельгії завершили достроково. «Брюгге» визнали чемпіоном і клуб зіграє в груповому раунді ЛЧ.

Фото: Twitter

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