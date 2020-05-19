Захисник «Шахтаря» Соболь підпише повноцінний контракт з «Брюгге»

Трансфер відбудеться до кінця травня.

Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь, який виступає на правах оренди за «Брюгге», погодився підписати повноцінний контракт з бельгійським клубом на 4 роки, повідомляє Meta Ratings.

Клуби вже у завершальній стадії переговорів, це питання повинні закрити до кінця травня. Раніше повідомлялося, що «Брюгге» хоче знизити суму трансферу 25-річного українця до 3 млн євро, «Шахтар» наполягає на 4.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії завершили достроково. «Брюгге» визнали чемпіоном і клуб зіграє в груповому раунді ЛЧ.

Фото: Twitter