Один із клубів жіночої вищої ліги припинив участь у чемпіонаті України з футболу
Укрінформ
Гравчині команд жіночої вищої ліги почали повертатися до розташування своїх клубів після послаблення карантинних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.
На жаль, футбольний клуб "Єдність" вирішив припинити участь у чемпіонаті України. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.
"На жаль, вимушені зазначити, що від ФК "Єдність-ШВСМ" (Плиски) надійшов лист з інформацією, що клуб припиняє участь у чемпіонаті України", - йдеться в повідомленні.
За можливу дату відновлення чемпіонату розглядається 7 червня 2020 року.
Наразі клуби здають тести на COVID-19 згідно із санітарно-епідеміологічними та медичними рекомендаціями УАФ та поновлюють повноцінний тренувальний процес.
Фото: womensfootball.com.ua