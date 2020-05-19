Один із клубів жіночої вищої ліги припинив участь у чемпіонаті України з футболу

Гравчині команд жіночої вищої ліги почали повертатися до розташування своїх клубів після послаблення карантинних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

На жаль, футбольний клуб "Єдність" вирішив припинити участь у чемпіонаті України. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

"На жаль, вимушені зазначити, що від ФК "Єдність-ШВСМ" (Плиски) надійшов лист з інформацією, що клуб припиняє участь у чемпіонаті України", - йдеться в повідомленні.

За можливу дату відновлення чемпіонату розглядається 7 червня 2020 року.

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Наразі клуби здають тести на COVID-19 згідно із санітарно-епідеміологічними та медичними рекомендаціями УАФ та поновлюють повноцінний тренувальний процес.

Фото: womensfootball.com.ua