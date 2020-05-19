Клопп проти того, щоб сезон в АПЛ визнали недійсним

Головний тренер англійского футбольного клубу "Ліверпуля" Юрген Клопп проти дострокового завершення чемпіонату англійської Прем'єр-ліги і визнання сезону недійсним.

Виступи команди не можна "стерти", вважає німецький наставник "Ліверпуля", повідомляє Goal.com.

"Були розмови, що сезон хочуть оголосити недійсним. Але ми вже пройшли 76 відсотків шляху, а тепер ви просто хочете все стерти. Особисто я вважаю це несправедливим. Ми перші у таблиці після домашніх матчів, ми також перші після матчів на виїзді. Це сезон, в якому ми мали стати чемпіонами. Боротьба з коронавірусною кризою - найважливіша річ. Але це не означає, що деякі речі взагалі не мають значення лише тому, що вони менш важливі", - заявив Клопп.

Нагадаємо перед паузою у чемпіонаті АПЛ, пов'язаної з пандемією коронавурусу, "Ліверпуль" упевнено лідирував, маючи на рахунку 82 очки. У "Манчестер Сіті", який йде другим, лише 57 пунктів.

Фото: Getty Images.