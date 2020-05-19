Суд просять зобов’язати МОЗ розробити медичні норми допуску українців до занять спортом

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправною діяльність Міністерства охорони здоров’я щодо незатвердження медичних норм допуску до занять фізичною культурою та спортом.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов киянина до Міністерства охорони здоров’я України. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ щодо незатвердження медичних норм допуску до занять фізичною культурою та спортом та зобов’язати міністерство затвердити їх», - ідеться в повідомленні.

На думку позивача, відсутність таких норм призводить до неможливості оцінити свій стан здоров’я як професійним спортсменам, так і громадянам, які починають займатись фізичною культурою, та уникнути шкідливого впливу тих чи інших занять спортом.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Фото: adm.ki.court.gov.ua