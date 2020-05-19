20 травня футбольного спарингу "Динамо" - Колос " не буде

Спаринг футболістів київського "Динамо" з ковалівським "Колосом" 20 травня не відбудеться.

Інформація про матч не відповідає дійсності, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"До 22 травня жодних контрольних матчів "Динамо" не проводитиме. На 22 травня планується проведення спарингу, суперник уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чемпіонат України з футболу може відновитися 30 травня.

Фото: dynamo.kiev.ua.