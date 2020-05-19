Буяльський і Тайсон – автори найшвидших дублів сезону в українській Favbet Лізі

Півзахисник київського футбольного клубу "Динамо" Віталій Буяльський та бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон є лідерами у нинішньому сезоні Favbet Ліги за швидкісними дублями.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

З початку нинішнього сезону чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги зафіксовано 30 дублів, авторами яких стали 22 гравці. Віталій Буяльський і Тайсон в ході матчу забивали два голи найшвидше — з різницею лише у дві хвилини.

Щоб стати новими співавторами рекорду чемпіонатів України серед гравців усіх клубів обом футболістам забракло лише по одній хвилині.

Дублі з інтервалом в одну хвилину оформили вже 18 гравців. Найчастіше це робили представники "Шахтаря" — 7 разів, "Динамо" та "Таврії" — по 2.

"Гірник" Алекс наразі є єдиного гравцем, в активі якого вже два дублі за одну хвилину.

Найчастіше гравці оформляли дублі за одну хвилину у воротах "Волині" (тричі) та "Чорноморця" (двічі).

Фото: ФК "Динамо"