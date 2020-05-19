Лунін розпочав третю фазу відновлення тренувань в "Ов'єдо"

Голкіпер національної футбольної збірної України Андрій Лунін провів перше загальне тренування зі своїми партнерами по іспанському "Ов'єдо" після виходу з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Команда, за яку виступає в оренді гравець мадридського "Реала" Лунін, з учорашнього дня розпочала третю фазу відновлення нормального тренувального процесу, повідомляє у Facebook пресслужба "Ов'єдо". Протягом десяти днів український воротар та його партнери займатимуться групами по 10 футболістів у присутності тренерського штабу. Читайте також: Харатін: Треба прогресувати, аби Шевченко знову запросив до збірної Загальне тренування "Ов'єдо" тривало три години. Фото: realoviedo.es.