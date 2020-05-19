Роналду завершив карантин і сьогодні приєднається до "Ювентуса"

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду завершив карантин після прибуття з Португалії.

Про це повідомляє Footboom.com із посиланням на пресслужбу ФК "Ювентус".

Сьогодні 35-річний португальський футболіст приєднається до туринського клубу, який поновив тренування у малих групах із понеділка, 18 травня.

Підопічні Мауріціо Саррі почали підготовку до відновлення сезону в усіченому складі і з дотриманням заходів безпеки.

Карантин Кріштіану Роналду після прибуття з Португалії закінчився днем раніше. Протягом тижня завершать двотижневий карантин і почнуть тренування також Де Лігт, Щенсний, Хедіра, Матюїді, Данило, Дуглас Коста і Алекс Сандро.

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