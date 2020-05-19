Футболіст "Челсі" Хадсон-Одої підозрюється у згвалтуванні - ЗМІ

Форвард англійського футбольного клубу "Челсі" (Лондон) Каллум Хадсон-Одої був затриманий поліцією за підозрою у згвалтуванні.

Як повідомляє телеканал ESPN з посиланням на свої джерела, після допиту гравець був відпущений під заставу.

Спочатку з'явилася інформація, що затримання Хадсона-Одої сталося через порушення режиму самоізоляції, однак тепер йдеться про те, що дівчина, яка стала гостею футболіста і викликала швидку допомогу і поліцію, вже в лікарні заявила про згвалтування, після чого в будинку англійського форварда був проведений обшук.

19-річний англієць, який є вихованцем "Челсі", грає за основну команду з 2017 року. У його активі 53 матчі за лондонський клуб, в яких він забив 8 м'ячів і віддав 10 гольових передач. Він також є гравцем основної збірної Англії, за яку провів 3 матчі.

Фото: Getty Images.