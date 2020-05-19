Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень

Європейський союз триатлону (ETU) оголосив нові терміни проведення відкладених через коронавірус змагань.

Молодіжна першість Європи U23 і Кубок Європи серед юніорів в Дніпрі намічені на 3-4 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Чемпіонат Європи в естонському Тарту перенесений з 2-5 липня на 28-30 серпня.

Чемпіонат Європи з триатлону на середній дистанції, акватлону та аквабайку перенесений з Австрії (25-28 липня) в словенський Блед (18 вересня). Чемпіонат Європи в спринті в шведському Мальме скасований.

Додамо, що турнір зі статусом офіційного чемпіонату Європи з триатлону в Україні пройде вперше.