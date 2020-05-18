Володимир Чеснаков уклав угоду на два роки.

«Ворскла» продовжила контракт з капітаном команди Володимиром Чеснаковим. Угода з 32-річним захисником підписали за схемою 1+1, повідомляє офіційний сайт клубу.

Чеснаков - вихованець полтавського клубу. Володимир провів більше 290 матчів за «Ворсклу», виграв з клубом Кубок України в 2009 році і здобув бронзові нагороди чемпіонату в 2018 році. У нинішньому сезоні Чеснаков зіграв 23 гри за полтавчан.

Раніше «Ворскла» на один рік продовжила контракт із захисником Володимиром Баєнко. Також полтавці підписали нову угоду з головним тренером Юрієм Максимовим.

Нагадаємо, «Ворскла» на вимушену перерву пішла на четвертому місці в нижній шістці чемпіонату України. Клуби УПЛ проголосували за відновлення сезону з 30 травня.

Фото: vorskla.com.ua