"Ювентус" продовжить контракт з Пауло Дибалою до 2025 року

Атакуючий хавбек "Ювентуса" Пауло Диба підпише нову угоду з італійським футбольним клубом.

Як повідомляє Football Italia, новий контракт 26-річного гравця буде розрахований до 2025 року. Переговори про підписання угоди розпочнуться пысля того, як аргентинський футболіст польсько-італійського походження зможе прилетіти до Турина.

Зарплата Дібали, яка становить нині 7,5 млн євро на рік, збільшиться. В угоді також пропишуть бонуси.

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У нинішньому сезоні італійської Серії А Диба провів 24 матчі, забив 7 м'ячів і зробив 8 результативних пасів.

Фото: transfermarkt.com.