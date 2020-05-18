Футбол: УПЛ підтвердила перенесення виборів президента організації

Українська футбольна Прем'єр-ліга у понеділок офіційно підтвердила, що вибори президента УПЛ 25 травня не відбудуться.

Це рішення прийняли раніше після загального обговорення з клубами, повідомляє пресслужба УПЛ.

"За результатами спільного з клубами обговорення питання про вибори президента української Прем'єр-ліги, прийняли рішення перенести дату виборів, які були заплановані на 25 травня. Про нову дату повідомимо пізніше", - зазначається у повідомленні.

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Додамо, що це вже третє перенесення дати виборів. Спочатку вони мали відбутися 7 квітня, потім - 27 квітня, після цього - 25 травня.

Фото: upl.ua.