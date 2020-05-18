Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю" для догравання сезону

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю", якщо донеччани вирішать дограти сезон у Києві.

Про це очільник ФК "Динамо" заявив в ефірі програми "Великий футбол".

"Сьогодні чотири клуби з першої шістки практично перебувають в Києві. Двом іншим ми маємо надати певні умови, аби вони не почувалися себе ізгоями та гостями. Луганській "Зорі" я запропонував нашу базу ДЮСШ з двома тренувальними полями, тренажерним залом, окремими кімнатами та триразовим харчуванням. Якщо треба, то і з полуденком. Може, "Шахтар" вирішить у Києві прийматиме суперників. Скаже надати будь-яку арену - питань немає. Ми опинилися в ситуації, в якій маємо йти назустріч футболу. Не треба казати, що ми хочемо грать на своєму рідному стадіоні. У чому сенс? Ось стадіон "Динамо" імені Лобановського, сюди не пустять жодної людини, окрім футболістів. Зіграли матч і розійшлися. Якщо хочете, проведемо усі матчі на цьому стадіоні. Або на НСК "Олімпійський". можна й на "Оболонь-Арені" грати, вибирайте", - сказав Ігор Суркіс.

Згідно з попереднім планом, чемпіонат України планують відновити 30 травня. Завершити сезон хочуть до кінця липня. На вимушену перерву "Динамо" пішло на третьому місці, поступаючись "Зорі" за результатами особистих зустрічей. Упевнено лідирує "Шахтар".

Через пандемію коронавірусу чемпіонат припинили у середині березня, До моменту паузи команди зіграли 23 тури.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.