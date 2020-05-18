Чісора: Круто, що Кличко допомагає Усику, але він не допоможе в рингу

Британський суперважковаговик Дерек Чісора, якому має провести поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейте Олександра Усика, прокоментував заяву легенди світового боксу Володимира Кличка, що він допомагає українцю готуватися до бою.

За словами Чісори, допомога з боку Кличка-молодшого свідчить про те, що Усик розцінює британця як серйозного та небезпечного опонента, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Круто, що Володимир допомагає Усику. Це робить честь мені. Але він не зможе допомогти йому, коли Усик опинться в рингу зі мною", - заявив Чісора.

Британець також зазначив, що готуючись до поєдинку, він не підбирає схожих на Усика спаринг-партнерів.

"Таких немає. Якщо я скажу, що хочу мати для спарингів боксера, який схожий на Усика, збрешу. Таких бійців просто немає", - сказав Дерек.

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Нагадаємо, Бой Усика з Чісорою перенесли на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу. Спочатку поєдинок мав відбутися 23 травня у Лондоні.

На фото klitschko-brothers.com: Володимир Кличко.