Марченко: Гравці нижчі за ТОП-300 під час паузи втрачають менше грошей

Український тенісист Ілля Марченко прокоментував фінансову допомогу низькорейтингового гравцям.

Марченко вважає, що гравці нижче за ТОП-300 під час нинішньої паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, втрачають менше грошей, повідомляє BTU.

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"Нині гравці, які стоять нижче за ТОП-300, втрачають менше грошей. Зрозуміло, є ліги, й вони там заробляють. Щось скасували, щось ще з'явиться. Не витратив на переліт, не витратив на готель - вважай, заробив, вийшов у плюс цього місяця. Крім офіційної інформації, у мене немає інших даних про те, хто які гроші отримає за програмою. Коли надійдуть гроші на рахунок, тоді я буду знати. Не вважаю, що провідні тенісисти мають жертвувати гроші. Це так виглядає, ніби ми безробітні, яким необхідна допомога. Цим повинні займатися ATP, ITF, турніри Grand Slam, які заробляють найбільші гроші", - заявив тенісист.

Фото: btu.org.ua.