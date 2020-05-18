У США з аваріями поновилася гоночна серія NASCAR

Гоночна серія NASCAR Cup Series стала першим після UFC спортивним турніром в США, який пройшов в умовах пандемії коронавірусу.

Організаторам NASCAR вдалося відновити перерваний сезон в Дарлінгтоні (Південна Кароліна). Про це повідомляє XSPORT.

Змагання проходили без глядачів. Тривалість гонки The Real Heroes 400 (293 кола) склала 3 години 27 хвилин.

За цей час відбулося кілька аварій, включаючи на той момент лідера заїзду семиразового переможця NASCAR Cup Series Джиммі Джонсона.

Перемога в гонці дісталася 44-річному лідеру загального заліку Кевіну Харвіку з Stewart-Haas Racing.