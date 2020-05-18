Гандбол: голкіпер Валентин Кошовий завершує ігрову кар'єру в польських "Азотах"

Ексворотар збірної України з гандболу Валентин Кошовий прийняв рішення завершити кар'єру гравця після чотирьох сезонів, проведених у польській команді "Азоти-Пулави".

Як повідомляє офіційний сайт "Азотів", 39-річний український голкіпер залишиться в клубній системі і буде допомагати головному тренеру в підготовці воротарів.

На заміну Кошовому в "Азоти" прибув 23-річний голкіпер "Гвардії" (Ополе) Матеуш Зембжицкі. Також в команді залишаються російський воротар Вадим Богданов і Войцех Боруцькі.

Фото: azoty-pulawy.pl.