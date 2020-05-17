Європейський сезон завершиться в серпні – президент УЄФА

Александер Чеферін не критикує країни, які достроково завершили чемпіонати.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що план завершити європейський сезон в серпні залишається в силі, повідомляє Sky Sports.

«Ми повинні почекати виконкому УЄФА, який підтвердить всі дати. Можу сказати, що європейський сезон завершиться в серпні. Думаю, більшість ліг завершить сезон. Ті, хто цього не зроблять - це їх рішення. Їх клубам все одно доведеться грати в кваліфікації, якщо вони мають намір брати участь в єврокубках», - сказав Чеферін.

Нагадаємо, раніше прийняли рішення достроково завершити чемпіонат у Франції, Бельгії, Нідерландах. Останні не стали визначати чемпіона країни.

Відновлення Ліги чемпіонів планується на 7 серпня, після того як завершаться національні ліги. УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах. Організація має намір проводити матчі європейських змагань без глядачів і за умови активного тестування їх учасників на коронавірус.

Фото: DPA