В Іспанії дозволили тренуватися групам по 10 чоловік

Ла Ліга активно готується до поновлення сезону.

Вже з понеділка, 18 травня, клубам чемпіонату Іспанії дозволено тренуватися в групах по десять чоловік, повідомляє видання Marca.

Збільшення числа футболістів в групах пов'язано з активною фазою підготовки до відновлення сезону Ла Ліги. До цього гравці тренувалися індивідуально, а потім в невеликих групах.

Гравці «Барселони» повернулися до тренувань на базі 8 травня, мадридський «Реал» приступив до обмежених занять 11 травня.

Нагадаємо, найбільш вірогідною датою відновлення сезону в Іспанії називається 6 червня. Через пандемію коронавірусу до кінця 2021 року матчі в Іспанії гратимуть без глядачів на стадіонах.

На вимушену перерву лідером чемпіонату пішла «Барселона». У «Реала», який на другому місці, на 2 очки менше.

Фото: Marca