Нареченою чемпіона Вімблдону стала Міс Польщі - ЗМІ
Укрінформ
Польська преса пише про заручини експершої "ракетки" світу в парному розряді Лукаша Кубота.
Польський тенісист в суботу, 16 травня, відзначив свій 38-й день народження. В Інстаграмі спортсмена привітала його кохана, Міс Польща-2015 модель Магдалена Бієнковська.
У коментарі до спільного фото пари Магдалена додала емоджі кільця, чим викликала розмови про заручини пари.
У колекції Лукаша Кубота 26 титулів в парі, в тому числі, на Відкритому чемпіонатом Австралії в 2014 році і на Вімблдоні в сезоні-2017.
Фото: Twitter.