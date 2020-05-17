Нареченою чемпіона Вімблдону стала Міс Польщі - ЗМІ

Польська преса пише про заручини експершої "ракетки" світу в парному розряді Лукаша Кубота.

Польський тенісист в суботу, 16 травня, відзначив свій 38-й день народження. В Інстаграмі спортсмена привітала його кохана, Міс Польща-2015 модель Магдалена Бієнковська.

У коментарі до спільного фото пари Магдалена додала емоджі кільця, чим викликала розмови про заручини пари.

У колекції Лукаша Кубота 26 титулів в парі, в тому числі, на Відкритому чемпіонатом Австралії в 2014 році і на Вімблдоні в сезоні-2017.

Фото: Twitter.