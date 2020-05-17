Учасник Матчу зірок баскетбольної Суперліги України знаходиться в комі

Гравець Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу Сергій Мясоєдов отримав внутрішньочерепну гематому голови і впав у кому.

Як повідомляє ФБУ, у наслідок нещасного випадку Мясоєдов отримав важкий забій. За попередньою інформацією це трапилося після падіння вчора (16 травня) вранці з велосипеду. Він майже відразу звернувся до міської лікарні екстреної та швидкої допомоги Запоріжжя №5, скарга була на сильну біль у ключиці. Однак, там же в лікарні Сергій знепритомнів та впав у кому, лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому голови.

У цій же лікарні Сергій був прооперований. Зараз він знаходиться у край важкому стані, зазначає президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12.00 була зроблена комп'ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий... Все залежить від найближчих днів. Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми підключили керівництво міста, яке допомагає у цьому. Великі сподівання на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження".

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Сергій Мясоєдов на прізвисько "Комар" - багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ івентах. У Вищій баскетбольній лізі України 25-річний форвард виступав за "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра та запорізький "Металурга".